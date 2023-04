112-nieuws: medische noodsituatie in Maarheeze • problemen A58 voorbij

11.08

Een traumaheli landde vanochtend aan de Leeuwbekstraat in Maarheeze. Volgens de politie zou er sprake zijn van een medische noodsituatie in de Julianalaan. Wat daar precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Het slachtoffer is met spoed onder begeleiding van een trauma arts in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.