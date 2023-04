Jongeren aangevallen door hooligans: supporters PEC niet meer welkom

Supporters van PEC Zwolle zijn niet welkom bij de wedstrijd tegen Jong PSV op 8 mei. Dat heeft burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven bepaald. Aanleiding zijn ongeregeldheden die ontstonden na de wedstrijd PEC Zwolle tegen FC Eindhoven eerder deze maand, waarbij jongeren werden aangevallen door hooligans met bivakmutsen.

Dijsselbloem schrijft in een brief naar de gemeenteraad dat deze maatregel niet zijn voorkeur heeft, omdat goedwillende supporters nu de dupe worden van de kwaadwillende supporters.

Maar supporters van PEC Zwolle hebben zich na een nederlaag tegen FC Eindhoven zo erg misdragen, dat de burgemeester niet anders kan dan deze maatregel nemen. "Wanneer individuen de anonimiteit van de groep gebruiken om misdragingen te plegen, werkt de persoonsgerichte aanpak niet meer."

Aanval op jongeren in de buurt

Het liep vrijdag 7 april uit de hand in en rondom het Jan Louwers Stadion, nadat de Overijsselse club met 4-2 verloor van FC Eindhoven. In het uitvak ontstonden enkele vechtpartijen. Buiten vielen tientallen hooligans met bivakmutsen jongeren aan die in de buurt van het stadion aan het voetballen waren.

Eén jongen liep daarbij verwondingen op in zijn gezicht. Toen de politie wilde ingrijpen, gooiden de relschoppers stenen, straatmeubilair en volle blikken bier naar de agenten. Ook toen ontstonden weer vechtpartijen onder de supporters.

Mogelijk later wél weer supporters welkom

De burgemeester spreekt van een 'bonus-malus' regeling. Dat betekent dat als supporters zich ernstig misdragen in of rondom het stadion, er eerst kan worden besloten om volgende wedstrijden zonder uitpubliek te spelen.

Als herhaling van ongeregeldheden daarna wegblijft, kan de maatregel weer worden afgeschaft. Op basis hiervan zijn supporters van FC Groningen en SC Cambuur voorlopig ook niet welkom in het Philips Stadion, omdat ze zich eerder hebben misdragen.

