112-nieuws: automobilist zwaargewond in Oosterhout • vrouw vermist

02.59

Een automobilist is afgelopen nacht zwaargewond geraakt op de Oude Veerseweg in Oosterhout. Hij raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde met de auto een lantaarnpaal en een boom en kwam in de berm tot stilstand. Voorbijgangers alarmeerden de hulpdiensten. Onder meer een traumaheli werd opgeroepen. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto bevrijd en daarna met spoed naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De trauma-arts ging mee in de ambulance.