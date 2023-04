RKC Waalwijk maakt het AZ niet echt moeilijk

RKV Waalwijk heeft het AZ, de nummer 4 in de Eredivisie, niet echt moeilijk kunnen maken. De Alkmaarse club won vrij gemakkelijk met 3-0 van de ploeg uit Waalwijk. Voor RKC was het de tweede nederlaag in korte tijd, nadat het midweeks ook al het inhaalduel met Go Ahead Eagles verloor. AZ is Ajax in de Eredivisie tot op twee punten genaderd.

