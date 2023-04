112-nieuws: verdachte van steekpartij gepakt • vrouw bekneld in loods

11.50

Een man van 26 werd vannacht in Breda betrapt toen hij aan de Mollenberg bezig was in te breken in een auto. Toen de eigenaar van de auto de man betrapte, ging de verdachte er vandoor in de richting van een tankstation aan de Kapittelweg. Daar verstopte hij zich in een Boedelbak, een huuraanhanger. Tevergeefs, gewaarschuwde agenten vonden hem en hielden de verdachte aan.

Dat gebeurde vannacht rond half drie. In de aanhanger vonden agenten een zak noodles die de verdachte vermoedelijk uit de auto had meegenomen. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is een bekende van de politie.