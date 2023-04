Philips-werknemers stappen naar de rechter vanwege sanering

Nederlandse Philips-werknemers verzetten zich tegen een zware reorganisatie bij hun bedrijf, waarbij duizenden banen verdwijnen en honderden miljoenen aan onderzoeksbudget vervallen of verschuiven. Binnen de R&D-tak (onderzoek en ontwikkeling) leeft de vrees dat Philips zijn eigen wereldwijde innovatiekracht om zeep helpt, is te lezen in Het Financieele Dagblad.

