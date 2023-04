112-nieuws: A2 dicht na ongeluk met drie auto's • ravage na botsing

20.00

Bij een steekpartij op de Kruizemuntweg in Tilburg is gisteravond rond half acht een man gewond geraakt. De verdachte is een nabijgelegen flat in gevlucht en is daar later door de politie gearresteerd.

Een traumahelikopter kwam ter plaatse en bracht een arts. De arts heeft in een ambulance hulp verleend aan het slachtoffer en is daarna weer vertrokken. De man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.