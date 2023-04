Hoge celstraf voor drugsmakelaar Joop M. in geruchtmakende undercoverzaak

Joop M. smokkelde grote partijen cocaïne vanuit Zuid Amerika naar de haven van Vlissingen. Gewoon met zijn cryptotelefoon vanuit zijn woonplaats Zevenbergschen Hoek. Wat hij niet wist was dat zijn buurman een undercoveragent was en op hem loerde. De stiekeme operatie kreeg een dramatisch einde. Woensdag veroordeelde de rechtbank in Breda Joop M. tot negen jaar cel voor drugssmokkel. M. en zijn vrouw vielen elkaar huilend in de armen. Daarna werd M. naar de gevangenis gebracht.

Joop M. (47) was een tussenpersoon met aan de ene kant Zeeuwse havenmedewerkers. Dat waren helpers die hem info gaven over drugstransporten en aan de andere kant klanten en opdrachtgevers. De rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat M. coke smokkelde. Bovendien keurden de rechters de undercoveroperatie goed maar wel met de nodige kritiek.

Affaire

De zaak werd overschaduwd door een gewaagde undercoveroperatie. Een agent werd buurman van M. en zijn gezin. Maar de agent kreeg een affaire met de vrouw van de verdachte, zag het niet meer zitten en pleegde zelfmoord.

Tijdens het proces bekritiseerden Joop M. en zijn advocaat de politieoperatie. Ze vonden de inzet van de ''undercover-buurman'' als een ernstige schending van de privacy van de verdachte zelf en zijn vrouw en zoon. Ze vonden het een oneerlijk proces.

'Had niet mogen gebeuren'

De rechtbank vond ook dat het politieteam is tekortgeschoten in de ingrijpende undercoveroperatie. Er was gebrek aan sturing en begeleiding van de agent en daarmee zijn ‘normen van fatsoen overschreden’. Maar het is ook duidelijk geworden dat het politieteam niet aanstuurde op de intieme relatie tussen de agent en de vrouw van de verdachte, en ook niet op de emotionele relatie met de zoon van de verdachte. ‘Dat had niet mogen gebeuren’, zei de rechtbankvoorzitter.

Maar de rechtbank oordeelde dat het middel van de infiltrant mocht worden ingezet. Het was ''proportioneel”, zoals dat heet. Zelfs toen de operatie nog doorliep na de arrestatie van Joop M. Vanwege de impact op M. en zijn gezin gaf de rechtbank strafkorting van een jaar. Het OM had er ook al een half jaar afgehaald van de eis.

Huilen

De verdachte is een tijdje geleden al uit voorarrest vrijgelaten. Maar hij mocht na het vonnis niet meer naar huis. Hij mocht nog even zijn mobieltje afgeven aan zijn vrouw die ook in de zaal zat. Ze vlogen elkaar huilend in de armen en bleven lang staan, omringd door agenten.

M. is voor alle aanklachten veroordeeld. Centraal bewijs vormden de chatberichten die in Encrochat zijn gevonden. Het gaat om de smokkel van 812 kilo tussen de bananen naar industrieterrein Moerdijk (oktober 2018) 100 kilo coke (december 2018) M. voerde daarover gesprekken via zijn mobieltje. De smokkel van 500 kilo coke tussen bananen vanuit Vlissingen (december 2019). De drugs gingen naar een fruitbedrijf in Neu Ulm in Duitsland

Hij draait ook de cel in voor witwassen, vanaf 2011. M. stortte contant ruim een half miljoen in al die jaren op zijn rekening. Hij had ook 182.000 euro in zijn vakantiehuisje en een boot. De herkomst is onverklaarbaar. M. zei dat het geld uit een massagepraktijk, keukenbouw en bromfietshandel kwam.

Voor de smokkel van 60 kilo coke was te weinig bewijs. De drugs doken op tussen de bananen bij een distributiebedrijf in Etten Leur (januari 2019)

