112-nieuws: hondje achtergelaten na achtervolging • keukenbrandje in flat

11.55

De dierenambulance heeft zich ontfermd over een hondje dat in een auto is achtergelaten na een achtervolging. Agenten in Rosmalen wilden afgelopen nacht een voertuig controleren dat met gestolen kentekenplaten rondreed. "De auto ging er echter vandoor", vertelt een politiewoordvoerster. Daarop ontstond een korte achtervolging.

In de berm van de Burgemeester Burgerslaan, aan de rand van het industrieterrein, liet de bestuurder zijn wagen achter en vluchtte. ''Er zaten nog een passagier en een hondje in de auto. Die eerste is aangehouden." De politie zoekt nog naar de bestuurder.

Het hondje is naar de noodopvang gebracht. "Die was behoorlijk geschrokken", zegt een medewerker van de dierenambulance. "Maar het gaat goed met hem."