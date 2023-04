112-nieuws: man gewond na botsing • gewonde bij steekpartij

13.20

Bij de politie is een melding binnengekomen van een schietincident in de Schepen Maaslaan in Nuenen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd. ''Het lijkt erop dat er geen gewonden zijn gevallen", reageert een politiewoordvoerder. Er is een 31-jarige man aangehouden die in de straat woont.

De politie doet sporen- en buurtonderzoek om uit te zoeken wat er precies is gebeurd.