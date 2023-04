112-nieuws: vrouw gewond bij crash in Helmond • auto belandt in sloot

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

01.00 Auto belandt in sloot Twee inzittenden van een auto raakten gisteravond laat in Roosendaal gewond toen ze met hun auto van de weg raakten en in een sloot belandden. Het ongeluk gebeurde aan de Akkermanstraat. De twee raakten met hun auto in een S-bocht van de weg waarna ze met hun wagen aan de andere kant van de weg in een sloot terechtkwamen. De twee gewonden zijn volgens onze 112-correspondent met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze precies mankeren, is niet duidelijk. Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om de auto uit de sloot te halen. Foto: Christian Traets / SQ Vision. Foto: Christian Traets / SQ Vision.