112-nieuws: vrouw gewond bij crash • waarschuwing voor koude Koningsnacht

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08.10 Woningoverval in Eindhoven De politie doet onderzoek in de Eindhovense Echternachlaan na een melding van een woningverval. Er zijn geen gewonden gevallen. Omdat er nog veel onduidelijk is kan een politiewoordvoerder niet meer details geven.

06.30 Rode kruis waarschuwt stappers voor koude Koningsnacht Ben je van plan komende nacht, Koningsnacht, op stap te gaan, houd er dan rekening mee dat het flink koud kan worden. Het Rode Kruis waarschuwt hiervoor en roept iedereen op goed voorbereid de deur uit te gaan. De temperaturen liggen rond het vriespunt waardoor onderkoeling volgens de hulporganisatie op de loer ligt. "Het wordt zelfs kouder dan Nieuwjaarsdag", zo geeft het Rode Kruis aan. Wanneer je gedronken hebt, is het gevaar van onderkoeling groter. Daarom waarschuwt het Rode Kruis feestvierders. Op ruim honderd plekken in heel het land staan deze Koningsnacht honderden hulpverleners van het Rode Kruis klaar om eerste hulp te verlenen. Dit op festivals en evenementen bijvoorbeeld in Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg, Den Bosch, Gemert, Veghel, Schijndel en Sint-Michielsgestel. LEES OOK: Weerman heeft goed nieuws voor Koningsdag, maar Koningsnacht rond vriespunt

01.00 Auto belandt in sloot Twee inzittenden van een auto raakten gisteravond laat in Roosendaal gewond toen ze met hun auto van de weg raakten en in een sloot belandden. Het ongeluk gebeurde aan de Akkermanstraat. De twee raakten met hun auto in een S-bocht van de weg waarna ze met hun wagen aan de andere kant van de weg in een sloot terechtkwamen. De twee gewonden zijn volgens onze 112-correspondent met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat ze precies mankeren, is niet duidelijk. Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om de auto uit de sloot te halen. Foto: Christian Traets / SQ Vision.