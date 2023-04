Spoor van wit poeder: vermoedelijk drugs op straat na woningoverval

Achter een flatgebouw in Eindhoven heeft de politie woensdagochtend een wit poederspoor ontdekt. De politie was in de Genovevalaan aanwezig omdat er een melding binnenkwam van een woningoverval. De bewoner van het huis is opgepakt.

Sami Kappe

Vermoedelijk zijn er bij de overval drugs buitgemaakt die uit het flatgebouw naar beneden zijn gegooid. Meerdere verdachten hebben de bewoner bedreigd, maar hij raakte niet gewond. Harddrugs

Tijdens het onderzoek in de woning ontdekten agenten een wit poederspoor aan de achterkant van het gebouw. Dat spoor loopt over een grasveld, fietspad en de weg. Vermoedelijk zijn pakken drugs van een verdieping naar beneden gegooid en kapotgegaan. Een pak is achtergebleven in het gras. De 40-jarige bewoner is gearresteerd omdat er grondstoffen voor de productie van harddrugs in zijn appartement lagen. De verdachten zijn gevlucht in een grote lichtkleurige terreinauto. Wat ze precies hebben buitgemaakt is onbekend. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie heeft het poeder onderzocht en opgeruimd.

Foto: SQ Vision.