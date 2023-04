112-nieuws: fietser Eindhoven aangereden • jongen (6) vermist in Eindhoven

21.35

Drie mannen zijn gisteravond aangehouden na een steekpartij in Bergen op Zoom. Een man, een 38-jarige Pool zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd in zijn been gestoken en is naar een ziekenhuis gebracht. De steekpartij vond plaats in een huis in de Rooseveltlaan, waar meerdere mensen waren. Vanwege een taalbarrière en omdat niemand toegaf het slachtoffer te hebben verwond, werden alle aanwezigen opgepakt. In het politiebureau wordt de zaak verder onderzocht. Er is een mes in beslag genomen.