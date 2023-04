Koningsdag 2023: slenteren langs kraampjes en kijken, kijken en kopen

Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn 56ste verjaardag in Rotterdam. Hoe wij in onze provincie deze feestelijke dag beleven, houden we deze donderdag bij in dit Koningsdag-liveblog.

Liveblog

13.55 Slenteren langs kraampjes In het Tilburgse Leijpark. Kijken... kijken... niet of toch wel kopen!? Foto: Carlijn Kösters. Foto: Carlijn Kösters. Foto: Carlijn Kösters.

13.50 En zo viert Haaren Koningsdag Wachten op privacy instellingen...

13.30 Intussen heeft Rotterdam het koninklijk gezelschap uitgezwaaid

13.20 Gezellig druk in Sint-Michielsgestel Foto: Henny Govers.

13.10 Deze dames zetten Veldhoven op stelten! Wachten op privacy instellingen...

13.00 En ook de Sint-Jan in Den Bosch vlagt mee Wachten op privacy instellingen...

12.50 Is dit de straat met de meeste vlaggen? In de Gebroeders Hoeksstraat in Eersel hangt de vlag traditiegetrouw bijna huis aan huis uit. Wat een prachtig gezicht zo in het zonnetje! Beeld: Omroep Brabant.

12.35 Frans pas nou op met die oranje tompouces! Wachten op privacy instellingen...

12.12 Guus Meeuwis geniet na van optreden zoon Teun tijdens Tilburg Zingt Iets met een appel... , schrijft de zanger uit Tilburg op Instagram Wachten op privacy instellingen...

12.00 Koningsdag is... Een oranje tompouce eten bij oma en opa in Bergen op Zoom. Lekker! Wachten op privacy instellingen...

11.30 Gezelligheid in het Park Valkenberg in Breda Met muziek en natuurlijk een vrijmarkt. Foto: Raymond Merkx. Foto: Raymond Merkx. Foto: Raymond Merkx.

11.25 Ook zakkenrollers zien het gezellige en drukke feestje van vandaag als een uitje... Zo waarschuwt de politie in Breda. Wachten op privacy instellingen...

11.05 Intussen is in Rotterdam... Het bezoek van het koninklijk gezin begonnen in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Op het Afrikaanderplein hebben zich duizenden mensen verzameld. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heette de Oranjes welkom in de stad waar vandaag volgens hem 'de kleuren vanaf spatten'. Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen.

11.00 Vlaggenparade op de KMA in Breda Op het Kasteelplein trapte de KMA Koningsdag vanochtend officieel af met een Vlaggenparade. De cadetten tonen hiermee de verbondenheid met het Koninklijk Huis en de stad Breda. Om kwart voor tien werd het startsein voor de parade gegeven. Dit onder meer in het bijzijn van burgemeester Paul Depla. Foto: Carlijn Kösters. Foto: Carlijn Kösters. Foto: Carlijn Kösters.

10.45 Zo Tiemo: wat een mooi versierde fiets heb jij! Dat vond de jury in Werkendam vast ook. Een fijne Koningsdag vandaag! Wachten op privacy instellingen...

10.40 Nog even nagenieten van Tilburg Zingt Zo'n 15.000 mensen waren gisteravond bij het 'koninklijk' meezingfeest Tilburg Zingt. Dankzij de foto's kunnen we vanochtend nog even nagenieten. Tilburg Zingt 2023 (foto: Marcel van Dorst) BEKIJK: Zo zag Tilburg Zingt er dit jaar uit

10.00 Even bijkomen voor Frans Bauer na (Konings)nachtelijke pech Lekke band en geen reservewiel te bekennen in de moderne bolide van Frans Bauer. En dat in het holst van de Koningsnacht. Even afzien, maar de hulptroepen kwamen Frans redden. En zo kwam het toch nog helemaal goed voor de volkszanger uit Fijnaart. Wachten op privacy instellingen...

09.55 Intussen is het Koninklijk gezin op weg naar Rotterdam Wachten op privacy instellingen...

09.40 En de kleur vanmorgen vroeg in Andel was: Oranje Wachten op privacy instellingen...

09.30 Oranjedienstregeling NS: extra treinen naar Breda De NS rijdt vandaag een speciale Oranjedienstregeling met extra én langere treinen. Zo rijden er bijvoorbeeld extra treinen van en naar Breda vanwege het 538 Koningsdagfeest daar. LEES OOK: Armin van Buuren wil bezoekers 538 Koningsdag 'een leuke tijd geven' Wachten op privacy instellingen...

09.00 Burgemeester is geen fan van oranjebitter... Maar genieten van Koningsdag gaat Hanne van Aart, burgemeester van Loon op Zand, zeker. Ze verheugt zich op veel sfeer, gezelligheid en de zon! Wachten op privacy instellingen...

09.25 Kate en Maddi zijn er klaar voor In vol ornaat met hun baasje op de bank in Helmond. Wachten op privacy instellingen...

09.00 Nieuwe foto van de jarige Ter gelegenheid van zijn 56e verjaardag heeft de Rijksvoorlichtingsdienst een nieuwe foto van koning Willem-Alexander gepubliceerd. De foto is vorig jaar december gemaakt op Paleis Noordeinde in Den Haag. De koning poseert met zijn rug naar de spiegel en draagt een donkergrijs pak met een grijsblauwe stropdas. Uit zijn borstzakje steekt een witte pochet. Beeld: ©RVD - Gemmy Woud-Binnendijk.

08.30 De vlaggen hangen uit De vlaggen hangen uit voor Koningsdag. Zoals hier in 's Gravenmoer. De vlaggen hangen uit in 's Gravenmoer (foto: ANP 2023/Iris van den Broek). Foto: ANP / Iris van den Broek.

08.00 Prinses Alexia niet bij Koningsdag in Rotterdam Prinses Alexia is er vandaag niet bij in Rotterdam waar koning Willem-Alexander zijn 56e verjaardag viert. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De afwezigheid van de prinses heeft te maken met examens die ze heeft. Alexia, de middelste dochter van het koningspaar, gaat naar school in Wales. Het bezoek aan Rotterdam markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander.