112-nieuws: auto's zwaar beschadigd • Kruidvat in Best overvallen

20.30

Het filiaal van Kruidvat aan het Wilhelminaplein in Best is rond kwart over acht vanavond overvallen. Volgens een Burgernetmelding is de dader een man van zeker vijftig en had hij een wapen bij zich. Hij droeg een blauwe jas met capuchon en pet en is te voet gevlucht. De politie adviseert mensen die hem zien géén actie te ondernemen in zijn richting, maar wel 112 te bellen.