112-nieuws: dode bij steekpartij in Etten-Leur • auto crasht op A16

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Liveblog

05.59 Dode bij steekpartij in Etten-Leur Bij een steekpartij in een huis aan de Leurse Dijk in Etten-Leur is donderdagnacht iemand om het leven gekomen. Rond vijf uur 's nachts werd de politie gewaarschuwd. Toen de agenten aankwamen, vonden ze de dode buiten. In een huis werden nog twee gewonden gevonden. LEES OOK: Dode bij steekpartij in Etten-Leur, twee gewonden De politie doet onderzoek aan de Leurse Dijk in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/SQ Vision). Veel politie en ambulances aan de Leurse Dijk in Etten-Leur (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

05.11 Auto crasht op A16 Een automobilist crashte afgelopen nacht met zijn auto op de A16 richting Antwerpen. Het ging mis bij Hazeldonk. De auto raakte de vangrail en raakte aanzienlijk beschadigd. Over de toestand van de bestuurder is niets bekendgemaakt. Wachten op privacy instellingen...