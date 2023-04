Tweeduizend reizigers Transavia dienen claim in om geschrapte vluchten

Zeker tweeduizend passagiers van Transavia die hun vlucht niet door zagen gaan, hebben hierover een claim ingediend. De luchtvaartmaatschappij heeft deze week een aantal vluchten geschrapt van en naar Eindhoven Airport.

De compensatie voor de annulering van de vluchten ligt per passagier waarschijnlijk tussen de 250 en 400 euro. Dat zeggen claimorganisaties. Daar kunnen ook nog extra onkostenvergoedingen bijkomen, zoals parkeergeld of overnachtingen.

Bij EUclaim hebben zich sinds vorige week vrijdag 1200 passagiers van Transavia gemeld. Ze kregen minder dan veertien dagen voor hun vlucht te horen dat hun reis niet door zou gaan. In dat geval heb je recht op een vergoeding. De site vlucht-vertraagd.nl zegt claims van vijfhonderd passagiers te hebben gekregen. En bij Aviclaim ging het om nog eens bijna vierhonderd gedupeerde reizigers.

Reeks vluchten geannuleerd

Transavia schrapte voor vrijdag en zaterdag extra vluchten van en naar Eindhoven Airport. Dat gebeurde eerder deze week ook al. Toen werden drie retourvluchten naar Spanje geannuleerd.

Twee weken geleden kondigde de luchtvaartmaatschappij nog aan dat er vijf procent minder vluchten zouden gaan in april en mei, door een tekort aan toestellen. Transavia heeft nu zo weinig extra vliegtuigen achter de hand, dat ze al bij kleine tegenslagen vluchten moet schrappen. Volgens een woordvoerder zal ook na het weekend 'hier en daar moeten worden ingegrepen'.

Opvallend hoog

Paul Vaneker van EUclaim noemt het aantal claims tegen Transavia opvallend hoog. Hij legt uit dat naast een compensatie van een vlucht, ook bijkomende kosten gedeclareerd kunnen worden bij de maatschappij die de reis annuleert. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra parkeergeld, overnachtingen of maaltijden, zolang die uitgaven noodzakelijk en redelijk zijn. "Mijn tip is dan ook: maak van alle bonnetjes foto’s, zodat duidelijk is waar en wanneer je dat geld hebt uitgegeven", zegt Vaneker.

De eigenaar van vlucht-vertraagd verwacht dat meer luchtvaartmaatschappijen het moeilijk gaan krijgen. Zeker in aanloop naar de zomer. Er zijn volgens hem namelijk maar erg weinig leasevliegtuigen over, die maatschappijen kunnen huren in geval van nood.

Claims worden serieus genomen

De claimorganisaties werken volgens het no-cure-no-pay-principe. Dat betekent dat ze namens gedupeerde reizigers een claim indienen. In ruil daarvoor krijgen ze een deel van het uitgekeerde bedrag als vergoeding. Transavia laat weten iedere binnenkomende claim serieus te nemen en nu hard te werken aan een oplossing om het vluchtschema voorspelbaarder te maken.

