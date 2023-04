112-nieuws: huiszoeking EOD in Oisterwijk • auto's botsen in Valkenswaard

15.39

Twee jongens van 16 en 17 en een vrouw van 19 uit Eindhoven zijn gisteravond in Tilburg aangehouden op de Vierhoutenstraat. Het drietal had een kluis en andere kostbaarheden bij zich. De politie denkt dat ze die met een babbeltruc ontfutseld hebben in Sprundel. Eerder op de avond was daar melding gedaan van een verdachte situatie. Daarbij was ook het kenteken van de auto van het drietal doorgegeven.

De twee jongens en een vrouw worden verdacht van heling. De kluis en kostbaarheden zijn in beslag genomen. Later bleek dat in Sprundel nog iemand slachtoffer is geworden van een babbeltruc. Daarbij zijn een bankpas en sieraden buitgemaakt. Die werden vervolgens gevonden bij het aangehouden drietal in de auto. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.