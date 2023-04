112-nieuws: zoektocht naar ree in water • automobilist is rijbewijs kwijt

21.25

Bij een schietpartij op de Nijverheidsweg in Oisterwijk is gisteravond een man gewond geraakt. Zijn verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd op bedrijventerrein Kerkhoven is nog onduidelijk. In de buurt, op de Kerkhovensestraat, vond rond hetzelfde tijdstip een ongeluk plaats, maar dit staat los van de schietpartij.