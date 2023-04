112-nieuws: aanrijding wielrenner in Cuijk • ongeluk op A2

12.02

Een wielrenner is vanochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Katwijkseweg met de Sportlaan in Cuijk. Hij werd geraakt door een automobiliste die de weg wilde oversteken. Vermoedelijk zag de automobiliste de wielrenner door het zonlicht over het hoofd. De wielrenner is gewond aan zijn schouder en is door ambulancepersoneel behandeld.