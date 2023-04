Liveblog bekerfinale Ajax-PSV • met 176 bussen naar De Kuip

Zondagavond om 18.00 uur begint de finale om de KNVB voetbalbeker in Rotterdam, tussen PSV en Ajax. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle randzaken tot aan de wedstrijd.

13.16 In stijl naar Ajax-PSV

13.04 Met directeur Marcel Brands op de foto voor de bussen Zal ik ook.... vraagt Jan de Vries zich op Instagram af. Met de directeur op de foto (Foto: Jan de Vries)

13.00 Wie gaat er winnen? PSV of Ajax?

12.58 Supporters wachten relaxt in het Philipsstadion op de bussen

We hadden graag laten zien hoe de fans in de bussen stappen en naar Rotterdam vertrekken, maar camera's worden geweerd bij het Philipsstadion. Zwarte hekken voor de vertrekkende bussen en supporters 12.44 Aankomst van de bussen bij het Philipsstadion Aankomst van de bussen 12.38 PSV-watcher verwacht eenzelfde Ajax als vorige week

In het Omroep Brabant sportprogramma De Zuidtribune vertelt onze watcher Yannick Wezenbeek dat de wedstrijd een kopie kan worden van vorige week, toen PSV Ajax van de mat speelde en met 3-0 won. "Ze waren zo slecht, die problemen los je niet in één week op". Rik Elferink, PSV-watcher van het ED, verwacht toch iets anders. Volgens hem zou Ajax dichter op Joey Veerman moeten zitten en twee man op Xavi Simons zetten, dan hebben ze de grootste PSV-wapens uit handen geslagen.

12.35 Heerenveen-fan haalt mooie herinneringen op

12.28 Ook op de weg wordt het druk, supporters met de auto naar Rotterdam Omroep Brabant krijgt meldingen dat er ook 3000 supporters met de auto naar De Kuip zouden rijden.

12.26 Ook Theo is er klaar voor

12.24 Twan vreest dat het niet de beste wedstrijd ooit wordt

12.16 7000 supporters wachten op de bus bij het Philipsstadion "We hebben PSV, Xavi Simons en de beste supporters van Nederland, boeruh!!!" Zo klinkt het bij het stadion van PSV. Verslaggever Raymond Merkx vraagt in het Omroep Brabant radioprogramma De Zuidtribune wat mensen denken dat de uitslag wordt. Niet verwonderlijk, de meeste supporters denken dat PSV gaat winnen.

12.14 Patrick Beekmans gaat een goede bodem leggen

12.10 De bussen kunnen ieder moment bij het stadion arriveren Op weg naar de bussen voor de rit naar Rotterdam

12.02 Vriendengroep op weg naar De Kuip Deze vriendengroep is er helemaal klaar voor

11.52 Drukte bij het Philipsstadion De eerste bussen vertrekken nog lang niet bij het Philipsstadion, maar het is nu al gezellig druk. In totaal vertrekken vandaag 176 bussen naar Rotterdam. De eerste zal om kwart voor één de weg op gaan naar de bekerfinale.

11.23 SuperSuus is er klaar voor
Langzaam druppelen de eerste berichten rond de bekerfinale binnen. SuperSuus heeft er alvast zin in