Liveblog bekerfinale Ajax-PSV • Supporters aangekomen in de Kuip

13.28

Verslaggever Raymond Merkx staat bij het Philipsstadion en spreekt wat fans, voordat ze in de bus naar Rotterdam stappen. De supporters hebben er veel vertrouwen in. "We pakken ze voor de vijfde keer op rij", zegt de één. "Bij Ajax gaat het niet goed, ik heb er alle vertrouwen in dat we gaan winnen", zegt zijn buurman op de radio in het Omroep Brabant sportprogramma De Zuidtribune.