Bekerfinale: PSV en Ajax komen los • vuurwerk in het stadion

Edson Álvarez keert zondag in de bekerfinale tegen PSV terug in het basiselftal van Ajax. De Mexicaan ontbrak een week eerder in Eindhoven in de competitiewedstrijd tussen de twee clubs vanwege een schorsing. Ajax verloor toen met 3-0 en zakte naar de derde plaats.

Álvarez neemt in het centrum van de verdediging de plaats in van Calvin Bassey. Jurriën Timber is de andere centrale verdediger en Jorge Sánchez en Jorrel Hato zijn de backs.

Mohammed Kudus hervatte vrijdag na drie weken afwezigheid wegens een blessure de training. Trainer John Heitinga hoopte de Ghanees er tegen Feyenoord weer bij te hebben in de selectie, maar hij is niet fit genoeg.

Dusan Tadic begint in De Kuip als aanvallende middenvelder met Florian Grillitsch en Davy Klaassen naast zich. Kenneth Taylor is geschorst. Brian Brobbey mag het in de spits proberen en krijgt vanaf de flanken ondersteuning van Steven Berghuis en Steven Bergwijn.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Álvarez en Hato; Klaassen, Tadic en Grillitsch; Berghuis, Brobbey en Bergwijn.