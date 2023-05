112-nieuws: auto Oss in vlammen op • automobilist overlijdt bij botsing

09.21

Op een bankje in het park aan de Bleyslaan in Eindhoven is maandagochtend een lichaam gevonden. In de buurt van de man is een vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt of de man door een misdrijf om het leven is gekomen.

