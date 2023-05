112-nieuws: auto's flink beschadigd • vreemde geur bij brand in Eindhoven

16.45

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoppenkuil in Eindhoven is vanmiddag brand uitgebroken. Volgens de brandweer zijn er geen slachtoffers en heeft iedereen het pand op tijd kunnen verlaten. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de brandweer is er in elk geval rook gezien.

Onze 112-correspondent laat weten dat er bruine rook uit het pand komt. De rook gaat volgens hem gepaard met een vreemde lucht.

