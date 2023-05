112-nieuws: politie bewaakt drugslab • onderzoek bedrijfsongevallen

5.50

De politie bewaakt sinds gisteravond een uitgebrand drugslab op industrieterrein Acht in Eindhoven. Later deze dag zal mogelijk duidelijk worden wat er is gefabriceerd en op welke schaal. Gisteren, aan het eind van de middag, was er in het lab een flinke explosie, gevolgd door een grote brand. De naastgelegen bedrijven liepen door de klap ook schade op. Het personeel hiervan was niet op de hoogte van de criminele activiteiten bij de buren.