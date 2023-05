112-nieuws: auto belandt in de sloot • 600 hennepplanten in beslag genomen

10.42

De politie in Waalwijk kreeg gisteren een melding binnen dat er bij een bakkerij in de Sint Antoniusstraat iemand met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Volgens getuigen was er eerder die dag een ruzie in de bakkerij geweest. Vlak daarna kwamen twee mannen terug en lieten ze een vuurwapen zien.

Agenten hebben in de omgeving gezocht naar de verdachten. Ze bleken in een huis aan de Cortembergstraat te zitten. Omdat ze vuurwapengevaarlijk waren, hebben agenten hen uit het huis gepraat en aangehouden. Daarna vonden ze een vuurwapen in het huis. Het wapen is in beslag genomen en de mannen (35 en 53) zitten vast voor verhoor.