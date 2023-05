112-nieuws: brommobiel slaat over de kop • gewurgde hond in water gevonden

07.59

In het kanaal langs de Dongensekanaaldijk in Tilburg is gisteravond een hond gevonden. Het dier is volgens de politie waarschijnlijk gewurgd. Agenten hebben sporen veiliggesteld en onderzoek gedaan. De hond is overgebracht naar de dierenpolitie. Die gaat het dier naar een patholoog brengen voor verder onderzoek.

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over hond of mogelijk iets hebben zien gebeuren gisteravond.