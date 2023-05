112-nieuws: man (18) heeft mes en drugs op zak • N261 beide kanten op dicht

14.29

De politie werd vanochtend gealarmeerd voor een steekpartij in de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond. Volgens de melding zou iemand daar in kritieke toestand liggen, met steekwonden in zijn borst. Toen agenten in de straat waren, zagen ze geen slachtoffer. Na onderzoek bleek dat een man meerdere keren valse meldingen had gedaan. Het gaat om een 52-jarige man uit Beek en Donk. Hij is aangehouden en wordt verhoord.