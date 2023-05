112-nieuws: groot 'drugsvat' gedumpt • politie zoekt naar iemand in kanaal

00.15

In een huis aan de Haak in Valkenswaard is rond middernacht brand uitgebroken. De brandweer rukte uit met twee bluswagens en een hoogwerker. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle.

De bewoner van het huis is door het ambulancepersoneel nagekeken. Of hij ook met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. Volgens een 112-correspondent zat de bewoner onder het roet. Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.