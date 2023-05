Darter Michael van Gerwen verliest in Manchester in halve finale van Smith

Darter Michael van Gerwen heeft donderdagavond zijn overwinning op Gerwyn Price in de Premier League in Manchester geen vervolg kunnen geven. De 34-jarige inwoner van Vlijmen verloor op de veertiende avond van de Premier League in de halve finale van wereldkampioen Michael Smith uit Engeland: 6-4.

ANP Geschreven door

Van Gerwen liep de hele wedstrijd achter Smith aan die hem liet terugkomen tot 2-2, maar vervolgens weer uitliep naar 5-2 in legs. Van Gerwen kon nog twee legs terugkomen, maar daarna gooide Smith 116 uit. Smith was in de finale te sterk voor Jonny Clayton uit Wales. Smith won die wedstrijd met 6-3. Na veertien van de zestien speeldagen in de Premier League staat Michael van Gerwen op een tweede plaats. Hij heeft twee punten minder dan koploper Gerwin Price. Wereldkampioen Michael Smith neemt met 28 punten de derde plek in. In een tweet bedankte Van Gerwen het publiek in Manchester voor de steun: