Grote zoekactie naar persoon die in het water zou zijn geraakt

Een beeld van de hulpinstanties die aanwezig zijn op de Dongensekanaaldijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Bij de zoektocht is ook een helikopter ingezet (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De fietsbrug is afgesloten (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Politie, brandweer en ambulance zijn uitgerukt nadat vrijdagmorgen was gemeld dat er iemand in het Wilhelminakanaal in Tilburg terecht zou zijn gekomen. De politie kreeg de melding rond kwart over elf. Er wordt onder meer een politiehelikopter ingezet.