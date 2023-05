112-nieuws: steekpartij in Oosterhout • airsoftwapen in auto

06.53

In Oosterhout is rond zes uur vanochtend iemand gewond geraakt bij een steekpartij op de Spijtenburgstraat. Volgens een 112-correspondent leek het slachtoffer gewond aan zijn arm. Hij is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie was met tien agenten aanwezig in een huis enkele straten verderop. Of er iemand is aangehouden, is vooralsnog niet bekendgemaakt.