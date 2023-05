112-nieuws: auto te water in Meeuwen • code geel voor stevige onweersbuien

16.30

Aan de Meeuwensedijk in Meeuwen is vanmiddag een automobilist gewond geraakt nadat hij met zijn auto in het water belandde. Volgens onze 112-correspondent zat de bestuurder alleen in de auto. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er kwamen diverse hulpdiensten naar Meeuwen. Hoe het ongeluk rond half vier kon gebeuren, is niet duidelijk.