112-nieuws: autobrand in Oss • automobilist crasht in Molenschot

07.51

Een automobilist is vanochtend met zijn auto gecrasht op de Gilzeweg tussen Bavel en Molenschot. De bestuurder verloor rond halfzeven de macht over het stuur. Hij ramde met de auto een boom naast de weg. Daarna rolde de auto het talud en kwam die op zijn zijkant tot stilstand. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder verdwenen. Maar hij werd korte tijd later in de buurt teruggevonden, samen met iemand anders.

