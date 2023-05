112-nieuws: brand verwoest dak huis Uden • seinstoring Lage Zwaluwe - Breda

10.27

Een vrouw is vanochtend omgevallen met haar scootmobiel op het Brevierpad in Helmond. Dit gebeurde toen ze een bocht wilde maken op het fietspad. Een andere vrouw zag dit gebeuren. Zij bood hulp en belde de hulpdiensten. Het slachtoffer was aanspreekbaar en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.