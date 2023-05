112-nieuws: NL-alert voor rook door brand • auto te water

19.10

Er woedt een grote brand bij het bedrijf Ecopark aan de Nieuwe Bredasebaan in Breda. Dat is een op- en overslagbedrijf waar onder meer huis- en bedrijfsafval ligt opgeslagen. Er is vooral veel rook te zien als gevolg van de brand die woedt in een loods. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat weten dat er geen gewonden zijn. Ook zou er geen sprake zijn van gevaarlijke stoffen.

De eerste melding van de brand kwam rond half zeven bij de brandweer binnen. De verwachting is dat de brandweer nog wel even bezig is met blussen. De rook blijft vanwege het weer laag hangen. Het advies is daarom ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten wanneer je last hebt van de rook. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd.