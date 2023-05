En dat is GP-zege 102! Jeffrey Herlings is de grootste motorcrosser ooit

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo is de grootste motorcrosser ooit wanneer je kijkt naar het aantal Grand-Prix-overwinningen. Met het winnen van de Grote Prijs van Spanje behaalde Herlings (28) zondag zijn 102e GP-overwinning. Daarmee stoot hij de Belg Stefan Everts van de troon qua recordaantal overwinningen in de MXGP.

"Vrij krankzinnig en ik heb het zelf gedaan dus ik moet mezelf bedanken", zei Herlings zondagmiddag direct na zijn historische overwinning. De vijfvoudig wereldkampioen won in het Spaanse Arroyomolinos zowel de eerste als de tweede manche en daarmee pakte hij uiteraard de eindoverwinning in Spanje en dus het all-time record.

Succesreeks begon in Valkenswaard

Dertien jaar geleden begon de succesreeks voor Herlings in Valkenswaard. Daar won hij de Grote Prijs van Nederland. In de jaren erna veroverde hij drie keer de wereldtitel in de MX2 en twee keer de titel in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross.

Als hij niet zo vaak geblesseerd was geweest, had Herlings overigens al op veel meer overwinningen kunnen staan. Met zijn overwinning van zondag nadert Herlings de leider in de stand om de wereldtitel, de Spanjaard Jorge Prado. Met 288 punten staat de motorcrosser uit Oploo nu nog zes punten achter de Spanjaard.