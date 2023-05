112-nieuws: auto belandt in berm • spoedreparatie op A27

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

10.53 Spoedreparatie A27 Door een spoedreparatie op de A27 van Breda naar Gorinchem, is tussen Hank en industriegebied Avelingen de rechterrijstrook dicht. Daardoor moet verkeer rekening houden met een klein uur vertraging. De ANWB raadt aan om te rijden via Den Bosch (A59, A2). Naar verwachting zijn de problemen rond kwart over 11 verholpen. Wachten op privacy instellingen...

09.34 Tiener (16) zet gestolen computer te koop De politie heeft zondagavond een 15-jarige jongen uit Gilze aangehouden, die een gestolen computer probeerde te verkopen. Die werd eind april meegenomen tijdens een inbraak bij een bedrijf aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg. Een medewerker van dat bedrijf zag zondag hoe op internet een computer te koop werd aangeboden, die wel erg veel op het gestolen exemplaar leek. Hij schakelde de politie in en besloot een afspraak met de verkoper te maken. Daar bleek het inderdaad om de gestolen computer te gaan. LEES OOK: Tiener wil gestolen computer verkopen, maar wordt gesnapt door eigenaar

08.39 Bestuurders houden zich braaf aan de snelheid Wachten op privacy instellingen...

05.55 Waarschuwing voor mist In het westen van de provincie kan deze ochtend plaatselijk dichte mist voorkomen, waarschuwt het KNMI. Daarom heeft het weerinstituut code geel afgegeven. Dit is ook het geval voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Plaatselijk kan het zicht minder dan tweehonderd meter zijn. De mist zal halverwege de ochtend verdwijnen. LEES OOK: Waarschuwing voor plaatselijk dichte mist: code geel in heel Brabant

02.26 Auto belandt in berm Een auto is afgelopen nacht geslipt en in de berm beland langs de A59 bij Rosmalen. Om de auto te kunnen bergen werd een rijstrook enige tijd afgesloten. Ook de politie kwam naar de plaats van het ongeluk. De bestuurder bleek niet gewond. Wachten op privacy instellingen...

01.32 Slapende automobilist Een automobilist reed afgelopen nacht een hectometerpaal en een verkeersbord om langs de A2 bij Den Bosch en schaafde met de auto de vangrail. De bestuurder was in slaap gevallen. Wachten op privacy instellingen...