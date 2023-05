112-nieuws: veel rook bij winkelcentrum • gewonde na botsing Biezenmortel

13.08

Een 41-jarige man uit Breda is maandagnacht neergestoken in de Erasmusstraat in Rotterdam. Agenten vonden hem rond kwart voor één. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Even later werd in een huis in dezelfde straat iemand opgepakt. Volgens de politie kenden de twee elkaar.