112-nieuws: veel rook bij winkelcentrum • motorrijder gewond na botsing

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

12.10 Botsing tussen motor en bestelbusje Een motorrijder is gewond geraakt, toen hij op de Hugten in Maarheeze in botsing kwam met een bestelbusje. Er landde een traumahelikopter en inmiddels is de motorrijder naar het ziekenhuis gebracht. Om de hulpverleners veilig hun werk te laten doen, blokkeerden een boer en een vrachtwagenchauffeur tijdelijk de weg. Nog altijd is de weg afgesloten. De politie onderzoekt daar wat er precies gebeurd is. De twee inzittenden van het bestelbusje raakten niet gewond en zijn voor verhoor meegenomen naar het bureau. Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision

12.02 Rookmachine gaat af, winkelcentrum ontruimd Winkelcentrum Kernkwartier in Nuenen is korte tijd volledig ontruimd, nadat werd gemeld dat er brand zou zijn uitgebroken bij de Primera. Toen de brandweer aankwam, stond het gebouw al vol rook. Na onderzoek bleek er geen sprake van brand. Waarschijnlijk is het beveiligingssysteem van een pinautomaat in de Primera afgegaan, waarbij een rookmachine wordt ingeschakeld. Waardoor het systeem afging, is nog niet duidelijk. De andere winkels in het centrum zijn inmiddels weer geopend. Foto: SQ Vision Foto: SQ Vision

11.54 Winkeldief (17) opgepakt in Tilburg De politie heeft dinsdagochtend een 17-jarige jongen aangehouden, die op 3 maart een winkel aan de Westermarkt in Tilburg probeerde te overvallen. Daarbij dreigde hij met een mes. Uiteindelijk vertrok de jongen zonder buit. De jonge overvaller is meegenomen voor verhoor.

11.52 Ongeluk op A67 Na een ongeluk op de A67 van Venlo naar Geldrop, was bij Geldrop de linkerrijstrook een korte tijd dicht. De vertraging liep daar op tot ruim een half uur. Rond twaalf uur was de weg weer vrij.

10.49 Man gepakt met gestolen nummerplaten De politie heeft maandagnacht in De Moer een 24-jarige man uit Kaatsheuvel aangehouden. Toen agenten zijn auto op een zandweg wilden controleren, ging hij er te voet vandoor. Na een korte zoektocht konden de agenten hem alsnog aanhouden. In zijn auto werden meerdere kentekenplaten gevonden, die mogelijk gestolen zijn. De auto is voor onderzoek in beslag genomen, de man zit vast voor verhoor.

10.20 Problemen op het spoor tussen Den Bosch en Breda voorbij Ook goed nieuws voor treinreizigers. De problemen op het spoor tussen Den Bosch en Breda zijn voorbij. De treinen op dit traject rijden weer volgens het spoorboekje. Vanochtend vroeg reden er minder treinen door een aanrijding op het spoor.

10.15 Geen treinen tussen Boxmeer en Venray Er rijden vanochtend geen treinen tussen Boxmeer en Venray. Dat komt door een sein-en wisselstoring. De verwachting is dat de problemen rond een uur vanmiddag zijn opgelost.

09.42 Bosschenaar (30) opgepakt in drugsonderzoek De politie heeft maandag een man uit Den Bosch (30) opgepakt in verband met een groot drugsonderzoek. De arrestatie komt voort uit de grote actiedag van 17 oktober vorig jaar, waarbij destijds zo'n 1100 agenten binnenvielen bij meerdere locaties in Eindhoven. Die dag werden er al negen mensen aangehouden, in december en januari volgden er nog zeven aanhoudingen. De Bosschenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij het maken van synthetische drugs en het helpen opbouwen van meerdere drugslabs. Hij zit vast voor verhoor.

09.02 Acties tegen wapengeweld De politie heeft afgelopen weekend op meerdere plekken in Roosendaal controles uitgevoerd. Daarbij werden onder meer een nepwapen, messen en drugs gevonden. Burgemeester Han van Midden wees afgelopen week negen veiligheidsrisicogebieden aan in de stad, waar agenten preventief mogen fouilleren om het wapengeweld terug te dringen. LEES OOK: Nepwapen en messen gevonden bij controles na schietpartijen in Roosendaal

07.05 Vrachtwagen op zijn kant in de sloot Een vrachtwagen is vanochtend op de afrit van de A2 bij Liempde van de weg geraakt en op zijn kant in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven. Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De chauffeur wist zelf uit zijn cabine te komen. De hulp van de brandweer was dan ook niet meer nodig. De afrit is na het ongeval nog gewoon te gebruiken. Wanneer de vrachtwagen geborgen wordt, zal dat waarschijnlijk anders zijn. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

06.40 Ongeluk op de A27 bij Werkendam Een ongeluk op de A27 bij Werkendam zorgt vanochtend voor behoorlijk wat vertraging wanneer je van Breda richting Gorinchem wil. De weg is wel weer vrij, zo meldt de ANWB iets na half zeven. Toch moet je rond dat tijdstip nog rekening houden met zo'n veertig minuten vertraging.

06.20 Minder treinen tussen Den Bosch en Breda Door een aanrijding op het spoor rijden er vanochtend minder treinen tussen Den Bosch en Breda. De verwachting is dat de problemen tot kwart over negen in de ochtend duren. Reizigers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.