112-nieuws: vrachtwagen op zijn kant in de sloot • ongeluk op de A27

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

07.05 Vrachtwagen op zijn kant in de sloot Een vrachtwagen is vanochtend op de afrit van de A2 bij Liempde van de weg geraakt en op zijn kant in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde iets voor half zeven. Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De chauffeur wist zelf uit zijn cabine te komen. De hulp van de brandweer was dan ook niet meer nodig. De afrit is na het ongeval nog gewoon te gebruiken. Wanneer de vrachtwagen geborgen wordt, zal dat waarschijnlijk anders zijn. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk.

06.40 Ongeluk op de A27 bij Werkendam Een ongeluk op de A27 bij Werkendam zorgt vanochtend voor behoorlijk wat vertraging wanneer je van Breda richting Gorinchem wil. De weg is wel weer vrij, zo meldt de ANWB iets na half zeven. Toch moet je rond dat tijdstip nog rekening houden met zo'n veertig minuten vertraging.

06.20 Minder treinen tussen Den Bosch en Breda Door een aanrijding op het spoor rijden er vanochtend minder treinen tussen Den Bosch en Breda. De verwachting is dat de problemen tot kwart over negen in de ochtend duren. Reizigers moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.