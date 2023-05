Jongen zit vast in drijfzand: 'Je kunt hier niet verdrinken'

Het was woensdagmiddag alle hens aan dek op het strand van de Asterdplas in Breda. De brandweer moest eraan te pas komen om een wegzakkende jongen op het droge te krijgen. "Je kunt hier niet zó diep wegzakken dat je verdrinkt", zegt Corné de Jong. Hij is toezichthouder op het strand van de plas in het stadsdeel Haagse Beemden.

Corné de Jong loopt donderdag op de grasstrook naast het strand van de plas. Bij elke stap is een 'soppend' geluid te horen. "Je hoort hoe drassig de bodem is door alle regen", zegt De Jong.

Een dag eerder ging het mis op het strand. De Jong kreeg een appje van een collega met daarop een foto van de wegzakkende jongen. "Daar keek ik wel even van op. Goed dat de brandweer snel in actie is gekomen", vertelt De Jong terwijl hij naar de bewuste plek op het stand loopt.

Een stuk strand is afgezet met een rood-wit lint. "Een tijd geleden is de zandbodem machinaal bewerkt. Dat is waarschijnlijk iets te diep gebeurd. Het zand van het strand ligt op een kleibodem. Met de flinke buien van de laatste dagen is dat drijfzand geworden. Het water kan nauwelijks wegzakken door de kleibodem", legt hij uit.

"Erg diep wegzakken of zelfs verdrinken is dus onmogelijk", zegt de toezichthouder. "Ik ben onlangs op die plek ook een stukje weggezakt. Mijn schoenen zaten onder de blubber, maar ik kon er zelf uitkomen. Het kan misschien wel gevaarlijk zijn als het om een klein kind gaat dat valt en in paniek raakt. Inmiddels hebben we extra zand over de plek met drijfzand gegooid."

De Jong verwacht dat het rood-witte lint nog een paar dagen blijft hangen. "Met droog weer is het snel weer veilig. Dan zijn onze strandgangers weer welkom."

