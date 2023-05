112-nieuws: auto achtergelaten langs A67 • vermiste jongen (15) terecht

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

22.43 Auto achtergelaten op A67 Een auto is gisteravond achtergelaten langs de A67 bij Eersel. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat zag de auto onbeheerd staan en schakelde een bergingsbedrijf in om de auto mee te nemen.