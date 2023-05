112-nieuws: camper valt van aanhanger op A4 • seinstoring verleden tijd

10.56

Bij een fietstunnel onder de Boutenslaan in Eindhoven is zaterdagochtend een zwaargewonde man gevonden. Hij lag vlak naast een gloednieuwe racefiets. Het prijskaartje zat nog aan de fiets. Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere ambulances en een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer was volgens een 112-correspondent slecht aanspreekbaar. De politie vermoedt dat de man een proefrit maakte op de racefiets. Of hij is aangereden, wordt onderzocht.

