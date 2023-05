112-nieuws: motorrijder met kraan omhoog gehaald • camper valt van trailer

14.35

In Bakel raakte een wielrenner zaterdagmiddag gewond nadat een automobilist hem over het hoofd zag. Dat gebeurde rond twee uur op de Roessel. De man werd in de ambulance aan zijn verwondingen onderzocht en is meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe hij eraan toe is, is onbekend. Eerder die middag werd een wielrenner in Helmond ook over het hoofd gezien door een automobilist.