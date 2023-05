NL-Alert voor vele rook bij brand in leegstaand gebouw Eindhovens centrum

In het centrum van Eindhoven woedt brand in een leegstaand gebouw. Volgens de brandweer wordt het pand vaak gebruikt door daklozen. Het is daardoor niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn.

Sami Kappe Geschreven door

Bij de zeer grote brand in de Lichtstraat komt veel rook vrij. Er is een NL-Alert uitgegeven omdat die over de binnenstad trekt. Een Jumbo-vestiging vlakbij heeft de voordeur gesloten wegens de dikke rook. Klanten moeten nu naar binnen via een zijdeur. Een omwonende spreekt op Twitter van een 'flinke rookgeur'. Een brandweerwoordvoerder verwacht dat het nog even zal duren tot de brand geblust is. De brandweer adviseert omwonenden binnen te blijven en om hulpdiensten de ruimte te geven. Nieuwsgierigen worden door politie en handhaving weggestuurd. De brandweer is met zeker zeven voertuigen aanwezig, waaronder een hoogwerker. De hulpdiensten hebben al snel opgeschaald naar Grip 1. Dat is een regeling die ingaat als er sprake is van een groot incident.