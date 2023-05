112-nieuws: auto brandt uit na botsing in Best • bonnenregen op A58

07.10

Een auto is vanochtend vroeg uitgebrand na een botsing op de Hokkelstraat in Best. De bestuurder raakte rond kwart over zes vlakbij de Slootjesbeemd tegen een boom. De auto belandde vervolgens in een sloot waarna die vlam vatte. De brandweer heeft de auto geblust, terwijl ambulancemedewerkers zich over de automobilist ontfermden. Hoe het mis kon gaan op de Hokkelstraat, wordt onderzocht.