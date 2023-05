112-nieuws: beelden aanhouding verwarde man • scooterrijder (17) beroofd

10.25

Een 17-jarige scooterrijder is gisteravond in in de Hendrik Berlagenstraat Breda beroofd van zijn heuptas. De twee daders wisten op een snorfiets te ontkomen en reden weg in de richting van de Krayenhofstraat. De politie is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.